Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,40 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 40,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 40,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.143 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,86 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

