DAX24.279 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So entwickelt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

21.08.25 09:26 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
40,24 EUR 0,18 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 40,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 40,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.143 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,86 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Bechtle: Erste Lebenszeichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
08.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen