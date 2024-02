Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 48,25 EUR zu.

Das Papier von Bechtle legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 48,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 49,11 EUR. Mit einem Wert von 48,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.094 Stück gehandelt.

Bei 50,58 EUR erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 27,77 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,678 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 54,13 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,14 EUR je Bechtle-Aktie.

