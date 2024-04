Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 45,74 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 45,74 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 45,82 EUR zu. Bei 45,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.846 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 12,74 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,748 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,13 EUR.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

