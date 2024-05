Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Bechtle

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,74 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 46,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 46,84 EUR. Bei 46,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 39.070 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. 12,15 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,747 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt