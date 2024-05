Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,24 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 46,24 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 46,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.041 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 34,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

