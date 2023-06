Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Bechtle 36,34 EUR

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 36,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 36,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.581 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 26,07 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,93 EUR an.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 09.08.2024.

