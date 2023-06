Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bechtle

Aktien in diesem Artikel Bechtle 36,34 EUR

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 36,71 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,45 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.353 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,38 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 20,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Mit Abgaben von 11,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,93 EUR.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 09.08.2024 präsentieren.

