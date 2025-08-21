Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 40,88 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 40,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.183 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,70 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,49 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.

