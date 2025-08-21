DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.716 +2,1%Nas21.494 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Aktienkurs aktuell

Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag tiefer

22.08.25 16:09 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 40,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
41,04 EUR 0,16 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 40,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,92 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.964 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,73 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

