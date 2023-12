Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 45,28 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,19 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.546 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 28,33 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,26 EUR je Bechtle-Aktie an.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 15.03.2024 gerechnet. Am 14.03.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

