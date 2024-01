Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag auf rotem Terrain

Bechtle im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 47,45 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 47,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,13 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 47,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 22.837 Stück.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,29 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 53,86 EUR.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 14.03.2025.

