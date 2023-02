Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 41,02 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 41,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.805 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,90 Prozent. Bei 32,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 26,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 47,76 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Bechtle am 17.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

