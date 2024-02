Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Aufschlag

Kurs der Bechtle

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 48,88 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 48,88 EUR. Bei 49,00 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 826 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 50,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,48 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,70 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,683 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,13 EUR aus.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

