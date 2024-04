Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 46,74 EUR.

Um 11:38 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 46,74 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 46,92 EUR. Bei 46,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.557 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 12,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (34,85 EUR). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 34,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,748 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,13 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,31 EUR je Aktie belaufen.

