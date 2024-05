Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 46,58 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 46,58 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 46,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,86 EUR. Bisher wurden heute 12.379 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 11,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,18 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,747 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Bechtle-Aktie.

