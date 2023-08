Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittwochmittag fester

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 43,95 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,95 EUR. Bei 44,13 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.678 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,17 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,79 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 13.11.2024.

