Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 38,82 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 38,82 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 38,68 EUR. Bei 38,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.272 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 35,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,713 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

