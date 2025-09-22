DAX23.650 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Aktie im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag fester

23.09.25 09:26 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 37,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,58 EUR -0,10 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bechtle konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 37,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 37,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 407 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,02 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
