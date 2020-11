Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle stärker

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 182,60 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.084 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,50 EUR erreichte der Titel am 23.11.2020 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 00:00:00 erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 155,78 EUR für die Bechtle-Aktie aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 4,98 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

