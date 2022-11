Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Ziel jedes Traders ist es, besser als der Gesamtmarkt zu performen. Doch wie können Sie sicherstellen, dass auch Sie zu den Gewinnern an der Börse gehören? Wie Sie Ihre persönliche Strategie zum erfolgreichen Trading finden, erfahren Sie morgen live im Online-Seminar.

Heute im Fokus

Warten auf Fed-Protokoll: DAX stabil -- Wall Street etwas höher -- Erneut Unruhen bei Apple-Zulieferer Foxconn -- VW erzielt Tarifabschluss -- HP, Manchester United, Uniper, CS im Fokus

Prosus im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang - Prosus will nicht bei Meituan einsteigen. Wirecard-Aktionäre gelten laut Urteil des Landgerichts München I nicht als Gläubiger. Präsident bittet Tesla-Chef Musk um Bau einer E-Auto-Fabrik in Südkorea. S&P Global: Aktivität in der deutschen Wirtschaft geht weniger stark zurück als erwartet. STRABAG rückt im ATX nach - S IMMO muss weichen.