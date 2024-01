Kursverlauf

Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag an Boden

24.01.24 09:25 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 48,11 EUR.

Werbung

Um 09:06 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,11 EUR nach oben. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,57 EUR aus. Bei 48,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.175 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,57 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 38,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,86 EUR je Bechtle-Aktie aus. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.03.2025. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Bechtle AG