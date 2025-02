Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 33,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 34,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,68 EUR. Bisher wurden heute 114.572 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,09 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 17,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,51 Mrd. EUR – ein Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

