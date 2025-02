Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,64 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 34,68 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 190.144 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht