Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 34,06 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 34,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 34,68 EUR. Bei 34,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.916 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 15,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

