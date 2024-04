Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 47,44 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 47,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.567 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Gewinne von 10,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 07.07.2023. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 36,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,748 EUR je Bechtle-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 55,13 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bechtle die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker

Schwacher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus