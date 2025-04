Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag fester

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,36 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 36,36 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 36,36 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 36,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.924 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 23,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,721 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 14.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,82 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

