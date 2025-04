Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Donnerstagvormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 35,92 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 35,92 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,78 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 36,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.877 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 47,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,99 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,721 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,91 EUR.

Bechtle ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,16 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

