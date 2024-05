Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit positiven Vorzeichen

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,28 EUR an. Bei 46,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.425 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 25,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,747 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,28 Prozent zurück. Hier wurden 1,50 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Aktie aus.

