Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 46,62 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 46,62 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 46,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.072 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 12,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Abschläge von 25,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,747 EUR. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Bechtle-Aktie.

