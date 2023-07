Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 39,10 EUR.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,10 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,14 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,62 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 18.480 Aktien.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,01 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 49,36 EUR.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 09.08.2024.

