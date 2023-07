Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bechtle

Bechtle will IT-Dienstleister Apixit übernehmen

QIX Deutschland: Bechtle will französischen IT- Berater Apixit kaufen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bechtle abgeworfen

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Bechtle-Investment verdient

Bechtle-Aktie leichter: Bechtle an Apixit interessiert

Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag schwächer

Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit roter Tendenz

Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Vodafone holt mitten im Umbau ehemaligen SAP-Finanzchef an Bord

Deutsche Telekom-Aktie steigt an: Quantencomputer IQM öffnet sich Firmen über T-Systems

T-Systems und IQM: Europäischer Quantencomputer kommt in die Cloud

Heute im Fokus

Fitch bleibt bei AA-Rating für Munich Re. Meyer Burger stoppt Ausbau des Solarwerks in Sachsen-Anhalt. Apple-Zulieferer Foxconn investiert in Achsmontage-Sparte von Autozulieferer ZF Friedrichshafen. TUI stoppt wegen der Waldbrände Flüge nach Rhodos. Julius Bär profitiert von Credit Suisse-Krise. RTL erwirbt weiteres Fußball-Rechtepaket von UEFA. Twitter-Umbenennung: Musk will X als Markenname etablieren.