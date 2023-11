Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 45,03 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 45,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 45,04 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,92 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 44,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.104 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 6,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 38,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 52,26 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

