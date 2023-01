Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag im Minus

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 38,01 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 37,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.465 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,72 EUR an. Gewinne von 30,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,76 EUR aus.

Am 17.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

