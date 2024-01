Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 48,60 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,65 EUR aus. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 48,50 EUR. Bei 48,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.838 Bechtle-Aktien.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 48,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,10 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 34,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,29 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 53,86 EUR angegeben.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bechtle am 15.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 14.03.2025.

