Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 34,24 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 34,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 34,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.062 Bechtle-Aktien.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 34,68 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 19,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 43,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,51 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

