Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 34,22 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 34,22 EUR. Bei 34,56 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 173.532 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 53,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 16,01 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Bechtle-Aktie.

