Bechtle Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 33,50 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 33,50 EUR nach. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 33,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 16.867 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. 56,48 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,21 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 43,83 EUR angegeben.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,51 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

