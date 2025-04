Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag billiger

Kurs der Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 36,04 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 36,04 EUR. Bei 34,76 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,90 EUR. Bisher wurden heute 37.820 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 25,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,721 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,91 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet