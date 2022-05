Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Vormittag zu

Das Papier von Bechtle konnte um 25.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 40,55 EUR. Bei 40,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.647 Stück gehandelt.

Am 10.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,56 EUR an. 41,82 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,39 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 79,00 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.379,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.510,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

