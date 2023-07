Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Kurs der Bechtle

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 38,59 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 38,59 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 38,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.898 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 46,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,19 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (32,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 15,91 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,36 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Bechtle am 11.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

