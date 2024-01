So entwickelt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

26.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 50,20 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 50,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 50,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 126.706 Stück. Bei 50,36 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2023 Kursverluste bis auf 34,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 30,58 Prozent Luft nach unten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,86 EUR. Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.03.2025. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Handelsstart nach TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingebracht Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

