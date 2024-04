Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 46,40 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 46,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 46,56 EUR. Bei 45,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.866 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,89 Prozent.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,748 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 55,13 EUR.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

