Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 46,50 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 46,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 46,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 33.664 Stück.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,748 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 55,13 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

