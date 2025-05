Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 39,66 EUR zu. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,98 EUR aus. Bei 39,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 116.099 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,70 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 20,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 38,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,60 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.05.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

