Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 44,23 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 44,23 EUR ab. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 44,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.880 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 46,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,77 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,79 EUR angegeben.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

