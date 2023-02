Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,37 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 40,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 8.190 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 53,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 32,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,41 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,76 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie tiefer: Bechtle mit starkem Wachstum 2022

Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im Januar 2023

Bechtle-Aktie springt an: Deutsche Bank hebt Daumen für Bechtle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG