Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 34,40 EUR.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,3 Prozent auf 34,40 EUR ab. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,98 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 131.014 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 34,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 16,45 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 43,83 EUR angegeben.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,51 Mrd. EUR – ein Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

