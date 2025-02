Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 33,40 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 33,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 33,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,20 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 218.523 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 56,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 43,83 EUR.

Am 08.11.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain