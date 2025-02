Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 34,54 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 34,54 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,08 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,20 EUR. Bisher wurden heute 49.422 Bechtle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 51,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit Abgaben von 16,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,83 EUR.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,51 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

