Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag gefragt

Bechtle im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 48,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 48,24 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 24.143 Stück.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,67 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,683 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,00 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Bechtle am 08.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Impulsarmer Handel in Frankfurt: MDAX pendelt zum Handelsende um die Nulllinie

MDAX aktuell: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen